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Şanlıurfa'da halk otobüsü ile otomobilin çarpıştığı anlar
Şanlıurfa'da halk otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi de yaralandı. Kazanın görüntüleri ortaya çıktı.
- DHA
- 21.10.2021 - 23:00
Şanlıurfa'da halk otobüsü kamerasına yansıyan görüntüde çarpmanın etkisiyle yolcuların savrulma anı yer aldı.
Kazanın yaşandığı an, otobüsün içerisinde bulunan 3 farklı kamera tarafından kayıt altına alındı.
YOLCULARIN SAVRULDUĞU ANLAR GÖRÜNTÜLENDİ
Kavşakta meydana gelen kazanın görüntülerinde, otobüste bulunan çoğunluğu öğrenci olan yolcuların koltuklarından fırlayarak sağa sola savrulmaları ve ardından otobüsün içerisini toz bulutu kaplaması görüldü.
Şanlıurfa'da halk otobüsü ile otomobilin çarpıştığı anlar - Video