Şanlıurfa'da hasmının pompalı tüfekli saldırısına uğrayarak can verdi

DHA
Şanlurfa'nın Devteşti Mahallesi'nde panik anları yaşandı.
İhsan Diş, sokakta yürürken aralarında husumet olduğu öne sürülen F.A.'nın pompalı tüfekli saldırısına uğradı.
Sırtına isabet eden saçmalarla ağır yaralanan Diş, çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Hayatını kaybetti
Diş, Balıklıgöl Devlet Hastanesi'nde doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Adli Tıp Kurumu morgunda otopsisi tamamlanan Diş’in cenazesi, yakınlarına teslim edildi.
Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.