Şanlıurfa'da hasmının pompalı tüfekli saldırısına uğrayarak can verdi Sokakta yürürken husumetlisi tarafından vurulan İhsan Diş, kaldırıldığı hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

DHA Şanlurfa'nın Devteşti Mahallesi'nde panik anları yaşandı. İhsan Diş, sokakta yürürken aralarında husumet olduğu öne sürülen F.A.'nın pompalı tüfekli saldırısına uğradı. Sırtına isabet eden saçmalarla ağır yaralanan Diş, çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Hayatını kaybetti Diş, Balıklıgöl Devlet Hastanesi'nde doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Adli Tıp Kurumu morgunda otopsisi tamamlanan Diş’in cenazesi, yakınlarına teslim edildi. Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.