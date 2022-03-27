Şanlıurfa'da hasta yakınları hemşireyi darbetti

Hasta yakınları Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin acil servisindeki hemşireyi darbetti. Hemşirenin yaralandığı olayla ilgili 3 zanlı gözaltına alındı.

Hasta yakınları, Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin acil servisindeki enjeksiyon bölümünde görevli hemşire R.Y. ile sıra bekleme nedeniyle tartıştı.

Bu sırada darbedilen hemşire R.Y. yaralandı.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Olaya müdahale eden hastane polisi, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin de, sosyal medya hesabından olayı kınadı.

“SAĞLIK ÇALIŞANLARINA ŞİDDETE MÜSAMAHA GÖSTERMEYECEĞİZ”

Vali Erin, “Sağlık çalışanlarına yönelik şiddete kesinlikle müsamaha göstermeyeceğiz. Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık personelimizin darbedildiği olaya karışan üç şüpheli gözaltına alınmıştır. Saldırıya uğrayan personelimize ve tüm sağlık camiamıza geçmiş olsun.” ifadelerini kullandı.