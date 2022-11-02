Şanlıurfa'da hastaneden kaçırılan bebek bulundu

Şanlıurfa’da yeni doğan bebek taburcu işlemlerinin yapıldığı sırada hastaneden kaçırıldı. İncelemeler sonucunda bebeği kaçıranlar düzenlenen operasyonla yakalandı.

Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Servisi’nde dün, 3 günlük olan kız bebek, babası taburcu işlemlerini yaparken kaçırıldı.

Döndüğü odada bebeği göremeyen ismi açıklanmayan baba, polise haber verdi. Polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden bebeğin bir kişi tarafından hastaneden çıkarıldığını tespit etti.

Mobese kameralarından takip edildi

Bebeği kaçıran kişinin bindiği otomobili, mobese kameralarından takip eden polis, Haliliye Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenledi.

Yapılan baskında kaçırılan bebek bulundu ve ailesine teslim edildi.

5 kişi gözaltına alındı

Bebeğin kaçırılmasıyla ilgili evde bulunan M.K. (18), A.K (17), A.K. (50), M.K. (48) ile H.K. (50) gözaltına alındı. Emniyette, şüphelilerden 3'ü, bebeği H.K. ve M.K.'ye vermek üzere kaçırdıklarını öne sürdü.

DHA'nın aktardığına göre şüphelilerin adliyedeki işlemleri devam ediyor.