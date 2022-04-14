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- Şanlıurfa'da hayvan pazarında taşlı sopalı kavga
Şanlıurfa'da hayvan pazarında taşlı sopalı kavga
Viranşehir Hayvan Pazarı'nda para meselesi nedeniyle tartışan 2 grubun birbirine saldırdığı kavgada 5 kişi yaralanırken, 2 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
- 14.04.2022 - 15:19
Şanlıurfa'daki Viranşehir Hayvan Pazarı'nda hayvanlarını satmaya giden iki grup arasında para meselesi nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışma, tarafların yakınlarının da katılımıyla taş, sopa ve tabancaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.
2 grup birbirine girdi
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kavga, polisin müdahalesiyle sonlandırıldı.
5 yaralı
Yaralanan Halil G., Sinan G., Seydo G., Halil H. ve Aziz H., Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan 2 kişi, ilk müdahalelerinin ardından Şanlıurfa'ya sevk edildi.
Polis ekipleri kavgaya karışanları yakalamak için çalışma başlattı.