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    Şanlıurfa'da hayvan pazarında taşlı sopalı kavga

    Viranşehir Hayvan Pazarı'nda para meselesi nedeniyle tartışan 2 grubun birbirine saldırdığı kavgada 5 kişi yaralanırken, 2 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
    • 14.04.2022 - 15:19
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    Şanlıurfa'da hayvan pazarında taşlı sopalı kavga

    Şanlıurfa'daki Viranşehir Hayvan Pazarı'nda hayvanlarını satmaya giden iki grup arasında para meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

    Tartışma, tarafların yakınlarının da katılımıyla taş, sopa ve tabancaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

    2 grup birbirine girdi

    İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kavga, polisin müdahalesiyle sonlandırıldı.

    5 yaralı

    Yaralanan Halil G., Sinan G., Seydo G., Halil H. ve Aziz H., Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan 2 kişi, ilk müdahalelerinin ardından Şanlıurfa'ya sevk edildi.

    Polis ekipleri kavgaya karışanları yakalamak için çalışma başlattı.

    Şanlıurfa da hayvan pazarında taşlı sopalı kavga #1

    Şanlıurfa da hayvan pazarında taşlı sopalı kavga #2

    Şanlıurfa da hayvan pazarında taşlı sopalı kavga #3


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