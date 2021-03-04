Şanlıurfa’da, HDP’li kadın yöneticilerin otomobili devrildi

Şanlıurfa'da, HDP’li kadın yöneticilerin bulunduğu otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Şanlıurfa Viranşehir-Ceylanpınar kara yolunun 26'ncı kilometresinde meydana gelen olayda, HDP İl Başkan Yardımcısı Çiğdem Karageçili, Haliliye ilçe Başkan Yardımcısı Hatice Göktepe, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Sema Aişeoğlu ve ismi öğrenilmeyen bir kadın yöneticinin de içinde bulunduğu otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı.

TEDAVİYE ALINDILAR

4 yaralı olay yerine gelen ambulansla Ceylanpınar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Aişeoğlu’nun boynunda kırık olduğu, diğer yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

HDP heyetinin, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü çalışmaları kapsamında Ceylanpınar ilçesine gittikleri öğrenildi. Jandarma ekipleri kaza bölgesinde güvenlik önlemi alarak inceleme başlattı.