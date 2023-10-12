Şanlıurfa'da HDP'liler Mehmetçik'in Suriye'ye yönelik operasyonunu protesto etti: 40 gözaltı Şanlıurfa ve Diyarbakır'da aynı gün bir araya gelen HDP ve DBP üyesi bir grup, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'de düzenlediği hava harekatını hedef alarak eylem düzenledi. Valiliğin yasak kararına uymayan gruba polis müdahale etti.

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DHA

Türk askeri terörle mücadelesini sürdürüyor.

Terörü bitirmekte kararlı olan güvenlik güçleri, son günlerde operasyonlarını hızlandırdı.

Öyle ki hedef olan Suriye'ye yönelik baskılar arttı.

Bölgede gizlenen PKK/YPG terör örgütü hedeflerine yönelik düzenlenen hava harekatlarında başarılı sonuçlar elde ediliyor.

Şanlıurfa'da Mehmetçik'e yönelik protesto

Öte yandan bu operasyonlara karşı gelenler de yok değil.

Şanlıurfa Valiliği, sabah saatlerinde kentte her türlü eylem, basın açıklaması ve yürüyüşe ilişkin bir günlük yasak kararı aldı.

Bu kararın ardından HDP ve DBP üyesi bir grup, öğle saatlerinde Ahmet Bahçıvan İş Merkezi önünde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'deki terör hedeflerine yönelik başlattığı operasyonları kınamak için basın açıklaması yapmak istedi.

Arbede yaşandı

Alanda toplanan aralarında HDP'nin 15 Ekim'de yapılacak kongresine katılmak için Avrupa'nın farklı ülkelerinden gelen bir grup yabancı uyruklunun da bulunduğu kalabalığa polis ekipleri, valiliğin yasak kararını hatırlatarak dağılmalarını istedi.

Bu uyarıya rağmen yürüyüş ve basın açıklaması yapmak isteyen grup ile polis arasında arbede çıktı.

40 kişi gözaltında

Polis ekiplerinin müdahalesiyle 13'ü yabancı uyruklu 40 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

Yasağa rağmen Diyarbakır'da da toplandılar

Gösterilere izin verilmeyen bir diğer il de Diyarbakır.

Kentte valilik 1 gün süreyle izinsiz etkinliklere yasak getirdi. Bunun üzerine Kayapınar ilçesindeki Rojava Parkı’nda HDP, DBP ve DHP üyelerinin olduğu grup, basın açıklaması yapmak için toplandı.

Polisin, valiliğin yasak kararını açıklamasına rağmen grup, oturma eylemi başlattı.

Ekipler tarafından çevresi sarılan gruba, emniyet amiri 3 kez ikaz yapılacağını söyledi.

Bunun üzerine grup oturmayı sürdürmeye devam etti. İkinci ikazın ardından grup, dağılarak alandan ayrıldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)