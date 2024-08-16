Şanlıurfa'da iki aile arasında alacak kavgası: 1 ölü 6 yaralı Husumetli akraba iki aile arasında borç- alacak nedeniyle çıkan taş, sopa ve silahların kullanıldığı kavgada İbrahim Halil Baynaz hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.

DHA

Bugün akşam saatlerinde Şanlıurfa'nın İmambakır Mahallesi'nde, husumetli oldukları öğrenilen akraba iki aile arasında borç- alacak nedeniyle çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek taş, sopa ve silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

1 KİŞİ ÖLDÜ, 6 KİŞİ YARALANDI

Polisin müdahalesiyle sonlandırılan kavgada İbrahim Halil Baynaz(34) olay yerinde hayatını kaybetti. Kavgada vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan ve isimleri öğrenilmeyen 6 kişi ise kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı.

POLİS GÜVENLİK ÖNLEMİ ALDI

Baynaz'ın cenazesi de yapılan incelemenin ardından otopsi için morga gönderildi. Polis ekipleri olayların daha fazla büyümemesi için mahallede önlem aldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)