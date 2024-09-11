Şanlıurfa'da iki kadın mağazadan elbise çaldı Eyyübiye ilçesinde bir kıyafet mağazasına giren iki hırsızın, beğendikleri kıyafetleri çaldığı anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde iki kadın, Akşemsettin Mahallesi üzerinde bulunan bir giyim mağazasına girdi.

Henüz kimlikleri tespit edilemeyen şüpheliler, müşteri gibi bir giyim mağazasında kıyafetleri incelemeye başladı.

ELBİSELERİ ÇALIP KAÇTILAR

İkili, daha sonra kapı önündeki tezgahlar üzerinde bulunan elbiselerden beğendiklerini çalarak uzaklaştı.

Yaşanan hırsızlık anları ise iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı. Mağaza sahibi Yılmaz Albayrak, durumu polise bildirerek kadınlardan şikayetçi oldu.

"8-9 BİN TL ZARARIMIZ VAR

Mağaza sahibi Yılmaz Albayrak, “İki kadın müşteri gibi mağazaya geldi. İçerde ürünleri incelediler. Müşteri sandık şüphelenmedik. İçerde bir ürünü çalacaktı, elemanımız yanına gittiği için fırsat bulamadı. Ondan sonra dışarı çıktılar.

Dışarıda komşular da görmüş, kameranın görmediği tarafta birkaç takım almışlar. Biz de güvenlik kamerasını sonradan izlediğimizde birkaç elbise alıp götürüyorlar. Toplamda 8-9 bin TL gibi bir zararımız var. Bizim mağazadan istediklerini aldıktan sonra komşumun mağazasına girip oradan da ürün çalıyorlar.

Şikayetçi oldum, yaptıkları çok utanç verici bir durum, inşallah en kısa zamanda yakalanırlar.” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)