Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 can kaybı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine bağlı Yalınca Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde meydana gelen kazada, Akçakale istikametinden Onbirnisan yönüne ilerleyen Derya A. yönetimindeki otomobil, Mürşitpınar kavşağından çıkan İsmet Ü.’nün kullandığı araçla çarpıştı.

Olayda, çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan 3 yaşındaki K.B.Ü., 34 yaşındaki Selma Ü., 8 yaşındaki B.N.Ü., Sinan G., 28 yaşındaki Hatice K. ve 4 yaşındaki H.K. yaralandı.

1 CAN KAYBI

Osmaniye Bahçe Belediyesi itfaiye personeli 25 yaşındaki Hüseyin Koçtaş ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

KOÇTAŞ'IN CENAZESİ OTOPSİ İŞLEMLERİ İÇİN ŞANLIURFA ADLİ TIP KURUMU'NA GÖNDERİLDİ

Yaralılar ilk müdahalenin ardından Suruç Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

Hayatını kaybeden Hüseyin Koçtaş’ın cenazesi otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.