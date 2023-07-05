Şanlıurfa'da ilginç kaza: İnşaat çukuruna devrildi Şanlıurfa’da hafif ticari aracın 2 yıl önce kazılan inşaat çukuruna devrilmesi güvenlik kamerasına yansıdı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde 16 DP 975 plakalı kamyonetle yolda ilerleyen A.E., 2 yıl önce kazılan ve etrafında herhangi bir bariyer ya da uyarı levhası bulunmayan inşaat çukuruna devrildi.

Görenleri şaşırtan kaza

Sürücünün hafif şekilde yaralandığı kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Görüntülerde, yolda ilerleyen aracın yan yola girmek isterken yaklaşık 3 metre derinliğindeki çukura devrilmesi ve yardımına koşan vatandaşlar yer alıyor.

"Ne sebeple olursa olsun ya çukuru kapatın ya da bariyerlerle etrafını kapatın"

Çukurun büyük bir tehlike oluşturduğunu söyleyen mahalle sakinlerinden Yaşar Özer, "Burası okul için yapılan büyük bir inşaat. Mahalleli büyük bir sevinçle karşıladı. Daha sonra inşaat sahibi burayı böyle bırakıp gitti. İnşaat esnasında bariyeri vardı. İnşaatı bitiren adamın bariyerleri de kaldırmasıyla beraber şu anda mahalle için büyük bir tehlike arz ediyor. Bu tehlike hem çocuklarımız hem de gelen araçlar için. Geçenlerde bir aracımız buraya düştü, Allah’a çok şükür bir şey olmadı. Buraya bir önlem alınmasını istiyoruz. Ya etrafını kapatın ya da etrafını kapatın. Zaten şu anda okul olmayacağının farkındayız. Bu çocuklarımız için bir tehlikedir. Çocuklar geliyor burada ateş yakıyor. Bu ateş çocuklara zarar verebiliyor. Yarın öbür gün yağmur yağdığı zaman çocuklar burada boğulma ile karşı karşıya kalabilir. Çocuktur, anlamıyor. Mahalle olarak büyük bir tehlike ile karşı karşıyayız. Buna bir el atın. Biz çözüm bulmamız gerekiyor. Ne yapıyorsanız yapın, bir an önce burayı bitirmemiz lazım. Ne sebeple olursa olsun ya çukuru kapatın ya da bariyerlerle etrafını kapatın” diye konuştu.