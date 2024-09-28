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Şanlıurfa'da ilk buluşmada 3 kişi ölmüştü: Husumetli aileler bu kez barıştı

Şanlıurfa'da ilk buluşmada 3 kişi ölmüştü: Husumetli aileler bu kez barıştı Şanlıurfa'da aralarındaki arazi anlaşmazlığını gidermek için buluşup, çıkan kavgada 3 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından husumetli 2 aile, bu kez barış yemeğinde bir araya geldi. 2 aile arasındaki anlaşmazlık, ikinci buluşmada sona erdi.