Şanlıurfa'da inşaattaki yangından kaçan işçi, düşüp öldü

İnşaat halindeki otelde çalışan 50 yaşındaki adam, çıkan yangını fark ederek kaçmaya başlarken, merdivenlerden beton zemine düşerek hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'nın Akabe Mahallesi'nde inşası süren bir otelde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanları fark eden bekçi İsmail Çoban (50), 5'inci kattaki merdivenden inmeye çalıştığı sırada dengesini kaybederek beton zemine düştü.

DUMANLARIN ARASINDAN CANSIZ BEDENİ ÇIKTI

İhbarla gelen itfaiye ekipleri, alevleri söndürdükten sonra Çoban'ın cesedi ile karşılaştı.

Çoban'ın cenazesi otopsi için adli tıp kurumuna kaldırılırken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.





























