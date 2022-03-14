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    Şanlıurfa'da işçi servisi devrildi: 15 yaralı

    Şanlıurfa-Gaziantep kara yolunda, İzzet Kılıç idaresindeki işçileri taşıyan servis, devrildi. İlk belirlemelere göre 15 kişinin yaralandığı öğrenildi.
    • AA
    • 14.03.2022 - 08:49
    • Güncelleme : 14.03.2022 - 09:15
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    Şanlıurfa'da işçi servisi devrildi: 15 yaralı

    Şanlıurfa-Gaziantep kara yolunun 10. kilometresinde İzzet Kılıç idaresindeki işçi servisi, devrildi.

    Kazada ilk belirlemelere göre 15 kişi yaralandı.

    YARALANAN 15 İŞÇİ, HASTANEYE KALDIRILDI

    Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

    Servisteki işçilerin Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada çalıştıkları öğrenildi.

    Şanlıurfa'da işçi servisi devrildi: 15 yaralı VİDEO

    Şanlıurfa da işçi servisi devrildi: 15 yaralı #1

    Şanlıurfa da işçi servisi devrildi: 15 yaralı #2

    Şanlıurfa da işçi servisi devrildi: 15 yaralı #3


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