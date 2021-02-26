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    Şanlıurfa'da işçi taşıyan minibüs yan yattı: 12 yaralı

    Mevsimlik tarım işçilerinin taşındığı minibüs, lastiğinin patlaması üzerine devrildi.
    • DHA
    • 26.02.2021 - 19:03
    • Güncelleme : 26.02.2021 - 19:10
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    Şanlıurfa'da işçi taşıyan minibüs yan yattı: 12 yaralı

    Hilvan’dan Şanlıurfa'ya gelen mevsimlik tarım işçilerini taşıyan Halil Keskinbıçak yönetimindeki 72 AT 788 plakalı minibüs ön lastiğinin patlaması sonucu yan yattı.

    Kaza üzerien olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    12 KİŞİ YARALANDI

    Devrilen minibüsten kendi imkanlarıyla çıkan 12 yaralı, bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından çevre hastanelere kaldırıldı.

    Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Şanlıurfa'da işçi taşıyan minibüs yan yattı: 12 yaralı VİDEO

    Şanlıurfa da işçi taşıyan minibüs yan yattı: 12 yaralı #1

    Şanlıurfa da işçi taşıyan minibüs yan yattı: 12 yaralı #2

    Şanlıurfa da işçi taşıyan minibüs yan yattı: 12 yaralı #3

    Şanlıurfa da işçi taşıyan minibüs yan yattı: 12 yaralı #4

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