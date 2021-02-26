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- Şanlıurfa'da işçi taşıyan minibüs yan yattı: 12 yaralı
Şanlıurfa'da işçi taşıyan minibüs yan yattı: 12 yaralı
Mevsimlik tarım işçilerinin taşındığı minibüs, lastiğinin patlaması üzerine devrildi.
- DHA
- 26.02.2021 - 19:03
- Güncelleme : 26.02.2021 - 19:10
Hilvan’dan Şanlıurfa'ya gelen mevsimlik tarım işçilerini taşıyan Halil Keskinbıçak yönetimindeki 72 AT 788 plakalı minibüs ön lastiğinin patlaması sonucu yan yattı.
Kaza üzerien olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
12 KİŞİ YARALANDI
Devrilen minibüsten kendi imkanlarıyla çıkan 12 yaralı, bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından çevre hastanelere kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Şanlıurfa'da işçi taşıyan minibüs yan yattı: 12 yaralı VİDEO