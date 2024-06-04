Şanlıurfa'da işe giderken başıboş köpeklerin saldırısına uğradı Şanlıurfa’da işe giderken sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan Mustafa Şahin, kol ve bacağından yaralandı.

DHA

Sokaklarda başıboş şekilde dolaşan köpekler bir sorun haline geldi.

Sayıları giderek artan başıboş köpekler vatandaşlara saldırmaya başladı.

Onlarca ölümün ve yaralanmanın yaşandığı olayların ardı arkası kesilmedi.

İşe gitmek için evden çıktı: Başıboş köpekler saldırdı

Giderek büyüyen sorunla ilgili harekete geçildi ve başıboş köpek probleminin ortadan kaldırılması için çeşitli çalışmalar yapıldı.

Kısa süre içerisinde Meclis'e gelecek çalışma öncesi yine bir sokak köpeği saldırısı yaşandı.

Şanlıurfa'da sabah saatlerinde Batıkent Mahallesi’nde Mustafa Şahin, yaya olarak işe giderken başıboş köpeklerin saldırısına uğradı.

Çevredekiler kurtardı

Kol ve bacaklarından yaralanan Şahin, çevredekilerin müdahalesiyle köpeklerden kurtuldu.

Şahin, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)