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- Şanlıurfa'da ısınmak için yaktıkları mangal zehirlenmelerine neden oldu
Şanlıurfa'da ısınmak için yaktıkları mangal zehirlenmelerine neden oldu
- İHA
- 24.11.2021 - 00:41
- Güncelleme : 24.11.2021 - 00:53
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde korkunç bir olay yaşandı.
kırsal İnanlı Mahallesi'nde evde tek başlarına yaşayan Ahmet ve Fidan Yıldırım çifti, gece ısınmak için odaya koydukları mangalda ateş yakıp uyudu.
KOMŞULAR HAREKETSİZ BİR ŞEKİLDE YATTIKLARINI GÖRDÜ
Gün içerisinde çiftten haber alamayan komşuları, kapıyı açıp eve girdiklerinde yatakta hareketsiz şekilde yattıkları gördü.
Çiftin hiçbir şeye tepki vermemesi üzerine sağlık ekiplerine haber verildi.
Olay yerine giden sağlık ekipleri, çifte ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.
Şanlıurfa'da ısınmak için yaktıkları mangal zehirlenmelerine neden oldu VİDEO
BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Burada tedavi altına alınan Ahmet Yıldırım kurtarılamayarak hayatını kaybederken Fidan Yıldırım’ın tedavisinin ise devam ettiği belirtildi.
Ceset, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.