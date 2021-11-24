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    Şanlıurfa'da ısınmak için yaktıkları mangal zehirlenmelerine neden oldu

    Karaköprü ilçesinde yaşayan iki kişinin, gece uyurken ısınmak için odaya koydukları mangal ateşi zehirlenmelerine neden oldu. Yaşanan olayda bir kişi hayatını kaybetti.
    • İHA
    • 24.11.2021 - 00:41
    • Güncelleme : 24.11.2021 - 00:53
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    Şanlıurfa'da ısınmak için yaktıkları mangal zehirlenmelerine neden oldu

    Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde korkunç bir olay yaşandı.

    kırsal İnanlı Mahallesi'nde evde tek başlarına yaşayan Ahmet ve Fidan Yıldırım çifti, gece ısınmak için odaya koydukları mangalda ateş yakıp uyudu.

    KOMŞULAR HAREKETSİZ BİR ŞEKİLDE YATTIKLARINI GÖRDÜ

    Gün içerisinde çiftten haber alamayan komşuları, kapıyı açıp eve girdiklerinde yatakta hareketsiz şekilde yattıkları gördü.

    Çiftin hiçbir şeye tepki vermemesi üzerine sağlık ekiplerine haber verildi.

    Olay yerine giden sağlık ekipleri, çifte ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

    Şanlıurfa'da ısınmak için yaktıkları mangal zehirlenmelerine neden oldu VİDEO

    Şanlıurfa da ısınmak için yaktıkları mangal zehirlenmelerine neden oldu #1

    BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

    Burada tedavi altına alınan Ahmet Yıldırım kurtarılamayarak hayatını kaybederken Fidan Yıldırım’ın tedavisinin ise devam ettiği belirtildi.

    Ceset, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

    Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

    Şanlıurfa da ısınmak için yaktıkları mangal zehirlenmelerine neden oldu #2

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