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Şanlıurfa'da ısınmak için yaktıkları mangal zehirlenmelerine neden oldu

Şanlıurfa'da ısınmak için yaktıkları mangal zehirlenmelerine neden oldu

Karaköprü ilçesinde yaşayan iki kişinin, gece uyurken ısınmak için odaya koydukları mangal ateşi zehirlenmelerine neden oldu. Yaşanan olayda bir kişi hayatını kaybetti.