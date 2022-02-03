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    Şanlıurfa'da işten eve dönen adam silahlı saldırıda can verdi

    Hilvan ilçesinde lokantada çalışan 31 yaşındaki adam, evine doğru yürürken pompalı tüfekli saldırıya uğradı. Kanlar içinde yere yığılan adam müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
    • DHA
    • 03.02.2022 - 14:38
    • Güncelleme : 03.02.2022 - 15:21
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    Şanlıurfa'da işten eve dönen adam silahlı saldırıda can verdi

    Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde yaşayan 31 yaşındaki Osman Özaydın, çalıştığı lokantadan çıkıp evine doğru yöneldi.

    İŞTEN DÖNERKEN SALDIRIYA UĞRADI

    Bu sırada kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından pompalı tüfekli saldırıya uğrayan 1 çocuk babası, kanlar içerisinde yere yığıldı.

    Vücuduna isabet eden saçmalarla ağır yaralanan Özaydın, çağrılan sağlık görevlilerince ambulansla Hilvan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    HAYATINI KAYBETTİ

    Genç adam, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Osman Özaydın'ın cenazesi, otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Polis ekipleri, silahlı saldırıyla ilgili ismi açıklanmayan 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

    Şanlıurfa da işten eve dönen adam silahlı saldırıda can verdi #1

    Şanlıurfa da işten eve dönen adam silahlı saldırıda can verdi #2


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