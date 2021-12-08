Şanlıurfa'da izinsiz ceylan yetiştiricisine 50 bin lira ceza

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde izinsiz ceylan besleyen kişiye 50 bin lira ceza kesildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şanlıurfa Şube Müdürlüğü ile jandarma ekipleri, Bozova ilçesi kırsalındaki denetimlerde bir kişinin evinde izinsiz ceylan beslediğini belirledi.

50 BİN LİRA CEZA KESİLDİ

Yapılan kontrolde evde bulunan iki ceylana el konuldu. Bir kişiye yaklaşık 50 bin lira para cezası uyguladı.

Ekipler, sağlık kontrolünün ardından ceylanları, doğal yaşam alanına bıraktı.