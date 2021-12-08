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    Şanlıurfa'da izinsiz ceylan yetiştiricisine 50 bin lira ceza

    Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde izinsiz ceylan besleyen kişiye 50 bin lira ceza kesildi.
    • AA
    • 08.12.2021 - 09:18
    • Güncelleme : 08.12.2021 - 09:54
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    Şanlıurfa'da izinsiz ceylan yetiştiricisine 50 bin lira ceza

    Doğa Koruma ve Milli Parklar Şanlıurfa Şube Müdürlüğü ile jandarma ekipleri, Bozova ilçesi kırsalındaki denetimlerde bir kişinin evinde izinsiz ceylan beslediğini belirledi.

    50 BİN LİRA CEZA KESİLDİ

    Yapılan kontrolde evde bulunan iki ceylana el konuldu. Bir kişiye yaklaşık 50 bin lira para cezası uyguladı.

    Ekipler, sağlık kontrolünün ardından ceylanları, doğal yaşam alanına bıraktı.

    Şanlıurfa da izinsiz ceylan yetiştiricisine 50 bin lira ceza #1

    Şanlıurfa da izinsiz ceylan yetiştiricisine 50 bin lira ceza #2

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