İHA

Şanlıurfa'da Karaköprü ilçesine bağlı Akbayır Mahallesi Mehmet Hafız Bulvarı üzerinde henüz ismi öğrenilemeyen kadın sürücünün kullandığı 63 YV 917 plakalı otomobil, kontrolden çıktı.

Araç, kaldırımları aşarak yol üstünde bulunan bir markete girdi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

ARACIYLA MARKETE DALDI

Kazada kimse yaralanmazken iş yerinde ve araçta maddi hasar oluştu.

Araç çekici yardımıyla marketten çıkarılırken iş yerinde temizlik çalışması başlatıldı.

Market sahibi İsmail Altun, “Sabah saat 08.30 gibi bayan sürücü, frene basayım derken gaza basıyor. Araç içeriye girdi. Yaralı yok, maddi hasar var” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Can Badak
Editör