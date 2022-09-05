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    Şanlıurfa'daki hırsızlar, kampçılara dadandı: 4 tutuklu

    Siverek ilçesinde kamp kuran gezginler uyurken harekete geçen hırsızlar, otomobilden değerli eşyaları çaldı. Yol araması sırasında yakalanan 4 şahıs gözaltına alındı.
    • 05.09.2022 - 17:38
    • Güncelleme : 05.09.2022 - 18:01
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    Şanlıurfa'daki hırsızlar, kampçılara dadandı: 4 tutuklu

    Şanlıurfa’nın Siverek ilçesi, eski feribot iskelesi mevkiinde 3 gezginci kamp kurdu.

    Gezginciler otomobillerinin kenarında kurdukları çadırlarda uyurken talihsiz bir olay gerçekleşti.

    Kampçılar uyurken soyuldu

    Kampçıların uyuduğu sırada aracı gözüne kestiren hırsızlar, harekete geçerek aracın kapısını zorladı.

    Kapıyı açmayı başaran hırsızlar, otomobilde bulunan değerli eşyaları alarak olay yerinden uzaklaştı.

    Arabada ve şahıslar üzerinde arama yapıldı

    Sabah uyandıklarında durumu fark eden kampçılar, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

    İhbar üzerine jandarma tarafından yapılan yol kontrolünde, 20 BDA 80 plakalı araç ve içindekilerden şüphelenmesi üzerine arabada ve şahıslar üzerinde arama yapıldı.

    Şanlıurfa daki hırsızlar, kampçılara dadandı: 4 tutuklu #1

    4 şahıs gözaltına alındı

    Yapılan aramada çalındığı bildirtilen bir parçanın arabada bulunması üzerine arabada bulunan 2 kişi gözaltına alındı.

    Yapılan sorguda, hırsızlık olayına karışan 2 kişinin daha olduğu bilgisine varan jandarma ekipleri, adreslerini tespit ettiği diğer 2 kişiyi de yapılan operasyonla yakaladı.

    Şanlıurfa daki hırsızlar, kampçılara dadandı: 4 tutuklu #2

    Malzemeler sahiplerine iade edildi

    İHA'nın haberine göre, tespit edilen adres ve araçlarda yapılan aramalarda, çalındığı belirtilen malzemeler ele geçirildi ve bu malzemeler sahiplerine iade edildi.

    Gözaltında olan 4 şüpheliden 3 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak kapalı Cezaevine gönderilirken, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Şanlıurfa daki hırsızlar, kampçılara dadandı: 4 tutuklu #3


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