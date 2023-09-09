Şanlıurfa'da kamyon kasasında asker uğurlayan grubun tehlikeli anları Asker uğurlaması için kamyonet kasasını kullanan bir grup genç, trafikteki diğer vatandaşları tehlikeye attı. Dans edip zıplayarak otogara kadar yolculuk yapan grubun o anları, başka bir sürücü tarafından kaydedildi.

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ensonhaber.com

Son zamanlarda asker uğurlamaları, seyir halinde olan diğer sürücülerin hayatını tehlikeye atıyor.

Silah atarak ve araçlarla yolu kapatarak vatandaşlara zor anlar yaşatanlara, bir yenisi daha eklendi.

Bu defa Şanlıurfa'da bir grup, kamyonet kasasında yolculuk yaparak asker uğurladı.

Kamyonet kasasında dans

Şanlıurfa'da asker uğurlaması için kamyonet kasasına binen bir grup genç, kentin en işlek caddelerinden de geçerek otogara kadar bu şekilde yolculuk yaptı.

Trafikte oluşabilecek herhangi bir tehlikeye aldırış etmeyen gençler, kamyonet kasasında dans edip, zıpladı. O anlar, başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.