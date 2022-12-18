Haberler

3. Sayfa Haberleri

Şanlıurfa'da, kamyondan 109 kilo 600 gram skunk çıktı

Şanlıurfa'da, kamyondan 109 kilo 600 gram skunk çıktı

Ekipler tarafından durdurulan bir kamyonda yapılan aramalar neticesinde, 109 kilo 600 gram skunk ele geçirildi. Kamyon sürücüsü gözaltına alındı.