Şanlıurfa'da kamyonete çarpan motosikletli 2 polis yaralandı Şanlıurfa'da kamyonete arkadan çarpan motosikletli yunus ekibindeki polis memurları Abdulgani Ç. ve Ender Ö. hastaneye kaldırıldı.

DHA

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesi Necmettin Cevheri Bulvarı üzerinde seyir halindeki Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Timler Büro Amirliği'ne bağlı polis memuru Abdulgani Ç. idaresindeki motosiklet, aynı güzergahta ilerleyen Şükrü K. yönetimindeki kamyonete arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yola savurulan 2 yunus polisi yaralandı.

Kazayı görenler yardıma koşarken ihbarla adrese gelen sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı polis memurları Abdulgani Ç. ile Ender Ö., Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sağlık durumlar iyi

Acil serviste tedavi altına alınan polislerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kazayı duyan mesai arkadaşları da hastaneye akın etti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.