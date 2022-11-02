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    Şanlıurfa’da kamyonette 24 kaçak göçmen yakalandı

    Suruç ilçesinde jandarmanın durdurduğu bir kamyonette 24 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak geçişleri organize ettikleri belirlenen 2 şüpheli de gözaltına alındı.
    • 02.11.2022 - 11:25
    • Güncelleme : 02.11.2022 - 11:26
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    Şanlıurfa’da kamyonette 24 kaçak göçmen yakalandı

    Şanlıurfa İI Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye sınırındaki Suruç ilçesinde yol kontrolünde şüphelenilerek durdurulan plakası açıklanmayan bir kamyonetin kasasında yabancı uyruklu 24 kaçak göçmen yakaladı.

    Yasa dışı yollarla ülkeye giriş yaptıkları tespit edilen göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

    2 göçmen kaçakcısı gözaltına alındı

    Göçmenlerin kaçak geçişlerini organize ettikleri belirlenen M.E.ve S.C. ise gözaltına alındı.

    DHA'nın haberine göre, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

    Şanlıurfa’da kamyonette 24 kaçak göçmen yakalandı #1

    Şanlıurfa’da kamyonette 24 kaçak göçmen yakalandı #2

    Şanlıurfa’da kamyonette 24 kaçak göçmen yakalandı #3

    Şanlıurfa’da kamyonette 24 kaçak göçmen yakalandı #4

    Şanlıurfa’da kamyonette 24 kaçak göçmen yakalandı #5


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