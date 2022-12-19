Şanlıurfa'da kanala düşen çocuğa polis müdahalesi

Sulama kanalına düşen çocuk, ekipler tarafından çıkarıldı. Dalgıç polislerinin kalp masajı yaptığı çocuk, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde, 10-12 yaşlarında bir çocuğun demir korkuluklarla çevrili sulama kanalına düştüğünü görenler durumu ekiplere haber verdi.

Olay yerine giden itfaiye, polis ve sağlık ekipleri, çocuğa ulaşmak için yoğun çaba harcadı.

Dalgıç polislerin aramaları sonucu bulunan çocuk sudan çıkartıldı.

Dalgıç polis kalp masajı yaptı

Yaşam fonksiyonları gösteren çocuğu hayata döndürmek için dalgıç polisler ile sağlık ekipleri yoğun çaba harcadı.

Polisin dakikalarca kalp masajı yaptığı çocuk, sedyeye alınarak merdiven yardımıyla ambulansın olduğu yola götürüldü.

Müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Ceset, hastane morguna kaldırılırken çocuğun kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.