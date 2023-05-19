Şanlıurfa'da kargo aracında bulunan paketleri çaldı Siverek'te park halinde olan kargo aracından paketleri çalan şahıs, çevredekilere aldırış etmedi. Çaldıkları ile olay yerinden ayrılan şahsın o anları ise çevrede bulunan güvenlik kamerasına yansıdı.

İHA Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde ilginç bir hırsızlık olayı meydana geldi. Siverek ilçesinde dağıtıma çıkan bir kargo firması çalışanının park ettiği aracın ön camını kapatmadığını fark eden bir şahıs, camdan aracın kapısını açıp, dağıtılmayı bekleyen kargo paketlerini poşete koyarak uzaklaştı. O anlar saniye saniye bölgedeki güvenlik kameralarına yansıdı. Hırsızın rahat tavırları ise görenleri şaşırttı. Hırsız çaldı, esnaf baktı Görüntülerde kargo aracını gözüne kestiren hırsız, önce sağ kapıyı açmaya çalışıyor. Sağ kapı açılamayınca camı açık bırakılan sol kapıdan elini uzatarak kapıları açan hırsız, ön yolcu koltuğunda bulunan malzemeleri soğukkanlılıkla poşete dolduruyor. Aynı soğukkanlılıkla kapıları kontrol eden hırsız, daha sonra çaldığı malzemelerle olay yerinden ayrılıyor. Görüntülerde, hırsızın rahat tavırlarla kargo aracındaki paketleri çalmasının bir esnafın dikkatini çektiği de görülüyor. Hırsız olay yerinden uzaklaşana kadar arkasından bakan esnafın kararsızlığı da saniye saniye kameraya yansıdı. Polis, görüntülerden eşkalini tespit ettiği hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.