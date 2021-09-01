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Şanlıurfa'da karşı yola geçen yayaya bisiklet çarptı
- İHA
- 01.09.2021 - 11:49
Şanlıurfa’nın Suruç ilçesine bağlı Aligör Mahallesi'nde seyir halinde ilerleyen 17 yaşındaki Bozan K.’nın kullandığı bisiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan 60 yaşındaki İbrahim D.’ye çarptı.
Olay anından geçen aracın kamerasına yansıyan görüntülerde, yolun ortasında yere yığılan bisiklet sürücüsü ile yaya, başka bir aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu.
YAYA YERDEN KALKAMADI
Çevredekiler yardımıyla bisiklet sürücüsü Bozan K. çevredekilerin yardımıyla kısa sürede ayağa kalkarken, kafasını yere çarptığı belirlenen İbrahim D. yerden kalkamadı.
Şanlıurfa'da karşı yola geçen yayaya bisiklet çarptı VİDEO
HASTANEYE KALDIRILDI
Çevredekilerin sağlık ekiplerini çağırmasıyla, İbrahim D. ilk müdahalenin ardından ambulansla Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Tedavi altına alınan şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
KAZANIN ANİDEN OLDUĞU SÖYLENDİ
Çevredeki esnaf, kazanın aniden olduğunu belirterek bisiklet sürücüsünün yola çıkan yayaya çarptığını belirtti.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.