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    Şanlıurfa'da karşıya geçen genci öldüren sürücü kaçtı

    Yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada otomobil çarpması sonucu 21 yaşındaki Muhammed Furkan Çiftyavuz hayatını kaybederken, kaçan sürücüye yönelik arama çalışması başlatıldı.
    • DHA
    • 20.12.2021 - 14:14
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    Şanlıurfa'da karşıya geçen genci öldüren sürücü kaçtı

    Dün akşam saatlerinde Şanlıurfa'daki Sırrın Mahallesi'nde sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 42 ATY 970 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Muhammed Furkan Çitfyavuz'a çarptı.

    Çarpmanın etkisiyle yola savrulan 21 yaşındaki Çiftyavuz, ağır yaralandı.

    Sürücü ise otomobilini olay yerinde bırakıp, kaçtı. Kazayı görenler, durumu polise bildirdi.

    MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

    Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, ilk müdahalenin ardından Çiftyavuz'u ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.

    SÜRÜCÜ ARANIYOR

    Çiftyavuz, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

    Şanlıurfa da karşıya geçen genci öldüren sürücü kaçtı #1

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