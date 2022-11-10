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Şanlıurfa’da, kavgada vurulan 2 sağlık personeli yaşamını yitirdi

Şanlıurfa’da, kavgada vurulan 2 sağlık personeli yaşamını yitirdi

At arabası ile otomobilin çarpışması ile yaşanan kazanın ardından meydan gelen silahlı kavgada vurulan 2 sağlık personeli, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.