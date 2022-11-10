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- Şanlıurfa’da, kavgada vurulan 2 sağlık personeli yaşamını yitirdi
Şanlıurfa’da, kavgada vurulan 2 sağlık personeli yaşamını yitirdi
- 10.11.2022 - 15:32
- Güncelleme : 10.11.2022 - 16:05
Şanlıurfa’nın Suruç ilçesine bağlı Aligör Caddesi'nde, salı günü seyyar satıcılık yapan K.Ş.’nin (16) kullandığı at arabası, iddiaya göre İbrahim A.’nın kullandığı otomobile çarpınca ortalık bir anda karıştı.
Kazanın ardından otomobilden inen şahsılar, 16 yaşındaki K.Ş.’yi darbetti. K.Ş.’nin olay yerinden ayrılmasının ardından akrabalarına durumu bildirmesi üzerine olay büyüdü.
Yaşanan husumetin büyümemesi için taraflar bir araya gelerek barışmak istese de görüşmeden bir sonuç alınamadı.
Kavgada silahlar çekildi
İHA’nın haberine göre; taraflar, Demokrasi Mahallesi'nde kavgaya tutuşunca silahlar çekildi.
Kavgada, İbrahim A. ile olayla alakası olmadığı belirtilen akrabaları Mehmet Kayhan ve Cihan Kayhan yaralandı. Ambulansla Suruç Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan Mehmet Kayhan ile Cihan Kayhan kurtarılamadı.
Cenazeler otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırılırken, polis ekipleri kavgaya karışanları yakalamak için çalışma başlattı.
Şanlıurfa’da, kavgada vurulan 2 sağlık personeli yaşamını yitirdi ViDEO
Hayatını kaybedenler sağlık personeli
Kavgada hayatını kaybeden Mehmet Kayhan’ın Suruç Devlet Hastanesi’nde bilgi işlem personeli, Cihan Kayhan’ın ise aynı hastanede fizyoterapist olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.