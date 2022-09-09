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- Şanlıurfa'da kaybolan 4 yaşındaki çocuk aranıyor
Şanlıurfa'da kaybolan 4 yaşındaki çocuk aranıyor
Şanlıurfa'da evlerinin önünde oyun oynarken kaybolan Ömer Halis Polat'ın tahliye kanalına düşmüş olabileceği ihtimaline karşılık çamurlu suda sopayla arama yapıldı.
- Haber Merkezi
- 09.09.2022 - 16:32
Şanlıurfa-Akçakale kara yolu üzerindeki kırsal Köseköy Mahallesi'nde meydana gelen olayda, dün akşam saatlerinde evlerinin bulunduğu bölgede oynayan 4 yaşındaki Ömer Halis Polat aniden kayboldu.
Polat’a ulaşamayan ailesi, çevrede ve komşularda yaptıkları aramada çocuğa bulamayınca durumu jandarmaya bildirdi.
Ekipler seferber oldu
DHA'nın haberine göre; bölgeye gelen jandarma, ekipleri, çocuğun tahliye sulama kanalına düşmüş olabileceği ihtimali üzerine AFAD ve dalgıç polis ekiplerinden yardım isteyerek, arama çalışması başlattı.
Çamurlu kanalda sopalarla yapılan aramada Polat’a ulaşılmazken, arama çalışmaların devam ettiği öğrenildi.