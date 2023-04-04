Şanlıurfa'da kayınbiraderini öldürdü! Adliyeye sevk edildi Kayınbiraderiyle birlikte olduktan sonra şantaj yapmasına sinirlenen kadın tabancayla öldürüp güvenlik güçlerine teslim oldu. 3 çocuk annesi adliyeye çelik yelekle getirildi.

İHA

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde dün öğle saatlerinde, kan donduran bir cinayet yaşandı.

Evli ve 3 çocuk annesi 33 yaşındaki H.B., eşinin 41 yaşındaki kardeşi F.B. ile ilişki yaşadı.

Eşi cezaevinde olan H.B., uygunsuz görüntülerini sosyal medyada paylaşma tehdidinde bulunan kayınbiraderiyle buluşmak için Diyarbakır'dan Şanlıurfa'ya geldi.

Kayınbiraderini öldürdü

H.B., buluşma noktasına gelen kayınbiraderini, bir süre tartıştıktan sonra tabancayla peş peşe ateş etti.

Ağır yaralanan şahıs, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan şahıs, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

"Namusumu temizledim, polisi arayın"

Cep telefonu kamerasıyla da kaydedilen olayın ardından, 'Namusumu temizledim, polisi arayın' dediği duyulan Hülya B., ihbarla olay yerine gelen polis ekiplerine teslim oldu.

Adliyeye sevk edildi

Hülya B., emniyetteki işlemlerinin ardından çelik yelek giydirilip hastanede sağlık kontrolünden geçirildi ve adliyeye sevk edildi.