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    Şanlıurfa'da kaza: 1 kişi öldü, 17 kişi yaralandı

    Otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 17 kişi yaralandı. Minibüstekilerin tarım işçisi olduğu öğrenildi.
    • AA
    • 07.10.2021 - 08:39
    • Güncelleme : 07.10.2021 - 10:12
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    Şanlıurfa'da kaza: 1 kişi öldü, 17 kişi yaralandı

    Mustafa Aci idaresindeki 01 ADM 985 plakalı otomobil, Şanlıurfa Akçakale-TOKİ Çevre Yolu'nun 8. kilometresinde ters yönden gelen Ahmet Ataş yönetimindeki 80 ABM 131 minibüs ile çarpıştı.

    SÜRÜCÜ ÖLDÜ, 17 KİŞİ YARALANDI

    Kazada ilk belirlemelere göre otomobil sürücüsü Aci, olay yerinde hayatını kaybetti.

    Yaralanan 17 kişi ise 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

    Şanlıurfa'da kaza: 1 kişi öldü, 17 kişi yaralandı VİDEO

    YAKINLARI KAZA YERİNDE GÖZYAŞI DÖKTÜ

    Tarım işçilerini taşıyan minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu hayatını kaybeden otomobil sürücüsü Mustafa Aci’nin yakınları, haber verilmesiyle kaza yerine geldi.

    Yakınları gözyaşı dökerken Aci’nın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

    TEDAVİLERİ SÜRÜYOR

    Öte yandan kazada yaralanan mevsimlik tarım işçileri Hasan Ç., Hülya Ö., Hacer T., Derya Y., Hayrunnisa Ç., Sedef Y., Ahmet A., Zehra Ç., Sabiha D., Hülya Y., Meryem D., Sara D., İbrahim Y., Emine Y., Fatma D. ve Rabia E.'nin tedavilerinin kentteki hastanelerde sürdüğü belirtildi.

    Şanlıurfa da kaza: 1 kişi öldü, 17 kişi yaralandı #1

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