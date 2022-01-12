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    Şanlıurfa'da kiralık araçla iş yeri soyan hırsızlar kamerada

    Kiraladıkları araçla gece yarısı girdikleri iş yerini soyan şüphelilerin kameraya yansıyan görüntüleri üzerinden arama çalışması başlatıldı. Şahıslar, yakalanarak adliyeye sevk edildi.
    • İHA
    • 12.01.2022 - 16:38
    • Güncelleme : 12.01.2022 - 16:58
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    Şanlıurfa'da kiralık araçla iş yeri soyan hırsızlar kamerada

    Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Hırsızlık Büro ekipleri, kiralık araçla hırsızlık yapan şahıslara yönelik operasyon düzenledi.

    Ekipler, kiraladıkları otomobillerin plakalarını kapatıp, gece yarısı birçok iş yerinden hırsızlık yapan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

    Güvenlik kameralarından tespit edilen şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

    3 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

    Gözaltına alınan şüphelilerden 3’ü, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

    Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

    Şanlıurfa'da kiralık araçla iş yeri soyan hırsızlar kamerada VİDEO


    Şanlıurfa da kiralık araçla iş yeri soyan hırsızlar kamerada #1

    Şanlıurfa da kiralık araçla iş yeri soyan hırsızlar kamerada #2

    Şanlıurfa da kiralık araçla iş yeri soyan hırsızlar kamerada #3

    Şanlıurfa da kiralık araçla iş yeri soyan hırsızlar kamerada #4


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