Şanlıurfa’da kız çocuğuna istismar girişimi Şanlıurfa’da, evin önünde tek başına oynayan 3 yaşındaki kız çocuğunu şeker almaya bahanesiyle kandırıp metruk bir eve götürerek, cinsel istismar girişiminde bulunduğu suçlamasıyla gözaltına alınan M.D. (40), tutuklandı.

DHA

Şanlıurfa'da Sırrın Mahallesi'nde 25 Mayıs günü, M.D evinin önünde oynayan 3 yaşındaki kız çocuğunu şeker alma ve para verme bahanesi ile kandırdı.

M.D., bir süre birlikte yürüdüğü kız çocuğunu tek katlı metruk eve götürdü. Bu sırada mahalleli, kız çocuğuna cinsel istismar girişiminde bulunan şüpheliyi fark etti.

3 yaşındaki çocuğu kandırıp eve götürdü: Mahalleli fark edince tekme tokat dövdü

Kızı kurtaran mahalleli, daha sonra yakaladıkları şüpheliyi dövdü. İhbarla bölgeye sevk edilen polis ekipleri, kalabalığın elinden kurtardığı M.D.´yi gözaltına aldı.

Çeşitli suçlardan sabıka kaydı bulunan M.D., emniyetteki işlemlerinin ardından güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Tutuklandı

Nöbetçi hakimliğe çıkarılan M.D., "Çocuğa nitelikli cinsel istismar" suçundan tutuklanarak, cezaevine gönderildi.