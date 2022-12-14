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    Şanlıurfa'da Kökünü Kurutma Operasyonu: 197 gözaltı kararı

    Bakan Soylu, düzenlenen operasyonla ilgili ayrıntıları paylaştı. Soylu, ayrıca Avrupa'nın tamamının uyuşturucuya teslim olduğuna dikkati çekti.
    • Haber Merkezi
    • 14.12.2022 - 08:10
    • Güncelleme : 14.12.2022 - 09:05
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    Şanlıurfa'da Kökünü Kurutma Operasyonu: 197 gözaltı kararı

    Uyuşturucu ile mücadelede operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor.

    Şanlıurfa merkezli 8 ilde Kökünü Kurutma Operasyonu düzenlendi.

    197 gözaltı kararı

    Kente giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, operasyon kapsamında 197 şüpheliden 182'sinin gözaltına alındığını ve 8 ilde 12 suç grubunun deşifre edildiğini söyledi.

    Soylu, "Bugün Şanlıurfa'da 27'ncisini yaptığımız Kökünü Kurutma Operasyonu'nu gerçekleştirdik." dedi.

    Operasyonun ayrıntıları

    Geniş çaplı operasyonun ayrıntılarını paylaşan Soylu, "2 bin 752 il emniyet müdürlüğümüz ve il jandarma komutanlığımızın Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda gerçekleştirdiği bir operasyonla yaklaşık 600 ekip, 1 İHA, 1 helikopter ve 21 narkotik köpeği olmak üzere, özel harekat unsurlarımız da dahil bu operasyon gerçekleştirildi." ifadelerini kullandı.

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    Gözaltına alınanların sayısı

    Bu operasyonda 197 hedefin belirlendiğini anlatan Bakan Soylu, "Yaklaşık 4 aydır planlı, projeli olarak takip edilen bir operasyondu. 197 hedefin şu ana kadar 182'si gözaltına alındı." diye konuştu.

    İçişleri Bakanı, "Buradaki temel hedefimiz, Türkiye'de hemen hemen her vilayetimizde hem uyuşturucu satışının organizasyonunu yapan hem bunların satışlarını yapan torbacısından organizatörüne kadar her birinin ağlarını kesmek.

    "Avrupa'nın tamamı uyuşturucuya teslim oldu"

    Bu konuda da gerek Emniyet gerek Jandarma teşkilatımız büyük bir gayretle çalışıyor. Adliyelerimiz, savcılarımız, hakimlerimiz bu mücadeleyi hep birlikte sürdürüyor. İnanıyoruz ki Kökünü Kurutma Operasyonları neticesinde bütün dünyanın, neredeyse Avrupa'nın tamamının teslim olduğu uyuşturucuyu kendi sınırlarımız içerisinde Allah'ın izniyle mahkum edeceğiz." diye ekledi.

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