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    Şanlıurfa'da komşu kavgası kanlı bitti: 1 ölü 3 yaralı

    Eyyübiye ilçesinde komşular arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
    • 04.11.2022 - 01:45
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    Şanlıurfa'da komşu kavgası kanlı bitti: 1 ölü 3 yaralı

    Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Mance Mahallesinde, komşu iki aile arasında yaşanan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

    Yaralanan 4 kişiden biri hayatını kaybetti

    Çıkan kavgada, C.E., A.E., M.E. ve B.B. yaralandı. 112 Acil Sağlık ekiplerince Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Cebrail Eğrik (25) doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

    Şanlıurfa da komşu kavgası kanlı bitti: 1 ölü 3 yaralı #1

    İHA'nın haberine göre; hayatını kaybeden Eğrik’in cenazesi, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Bölgede inceleme yapan polis, kavgaya karışan 1 kişiyi gözaltına aldı.

    Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

    Şanlıurfa da komşu kavgası kanlı bitti: 1 ölü 3 yaralı #2

    Şanlıurfa da komşu kavgası kanlı bitti: 1 ölü 3 yaralı #3

    Şanlıurfa da komşu kavgası kanlı bitti: 1 ölü 3 yaralı #4


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