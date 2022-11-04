Şanlıurfa'da komşu kavgası kanlı bitti: 1 ölü 3 yaralı

Eyyübiye ilçesinde komşular arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Mance Mahallesinde, komşu iki aile arasında yaşanan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

Yaralanan 4 kişiden biri hayatını kaybetti

Çıkan kavgada, C.E., A.E., M.E. ve B.B. yaralandı. 112 Acil Sağlık ekiplerince Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Cebrail Eğrik (25) doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

İHA'nın haberine göre; hayatını kaybeden Eğrik’in cenazesi, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Bölgede inceleme yapan polis, kavgaya karışan 1 kişiyi gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.