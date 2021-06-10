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- Şanlıurfa’da komşuların çöp kavgası kanlı bitti
Şanlıurfa’da komşuların çöp kavgası kanlı bitti
Evin önüne konulan çöp kutusu, komşular arasında kavgaya neden oldu. Tüfek, taş ve sopların kullanıldığı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.
- İHA
- 10.06.2021 - 16:23
- Güncelleme : 10.06.2021 - 16:24
Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesine bağlı Kubacık Mahallesi'nde, komşu olan Kubacık ve Sak ailelerinin arasında, evin önüne konulan çöp kutusu nedeni ile anlaşmazlık çıktı.
Tartışan aileler arasındaki ipler gerildi.
Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
SAÇMALAR 4 KİŞİYİ YARALADI
Taraflar birbirine taş, sopa ve tüfek ile saldırdı.
Tüfekten çıkan saçmalar ile Melike Sak, İsa Sak, Casım Kubacık ve Selim Kubacık yaralandı.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
45 yaşındaki İsa Sak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
5 şüpheli gözaltına alınırken polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.