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Şanlıurfa’da komşuların çöp kavgası kanlı bitti

Şanlıurfa’da komşuların çöp kavgası kanlı bitti

Evin önüne konulan çöp kutusu, komşular arasında kavgaya neden oldu. Tüfek, taş ve sopların kullanıldığı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.