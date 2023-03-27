Şanlıurfa’da komşuların park yeri kavgası Komşu iki aile arasında iş yeri önüne park etme nedeniyle çıkan bıçak, taş ve sopalı kavgada 1 kişi yaralandı.

DHA

Şanlıurfa'nın Muradiye Mahallesi, iki aile arasında büyük bir kavgaya sahne oldu.

İddiaya göre, birbirlerine komşu olan 2 kişi arasında iş yeri önüne park etme meselesinden dolayı tartışma çıktı.

Taş, sopa ve bıçak...

Kısa sürede iki aile fertlerinin katılmasıyla büyüyen tartışma taş, sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

1 kişi yaralandı

Kavgada vücudunun çeşitli yerlerine aldığı bıçak darbesiyle yaralanan Faruk K., ihbarla gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Cep telefonu kamerasıyla da görüntülenen kavganın ardından polis, olaya karışanların kimliklerinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı.