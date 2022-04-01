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    Şanlıurfa'da kontrolden çıkan araç şarampole devrildi: 1ölü

    Siverek ilçesinde sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybettiği araç, şarampole yuvarlanırken, yolcu konumunda olan kadın hayatını kaybetti.
    • İHA
    • 01.04.2022 - 14:45
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    Şanlıurfa'da kontrolden çıkan araç şarampole devrildi: 1ölü

    Şanlıurfa’nın Siverek İlçesi Küptepe kırsal mahallesi yakınlarında K. P. kontrolünde olan 63 EH 878 plakalı araç kontrolden çıktı.

    Şoförün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç ardından şarampole devrildi.

    KAZADA 1 KİŞİ ÖLDÜ

    Yaşanan kazada araçta yolcu olarak bulunan Şerife Karadağ olay yerinde yaşamını yitirirken Ayşe Güçlü ise yaralandı.

    Olay yerinde yaşamını yitiren Şerife Karadağ ise Siverek Devlet hastanesi morguna kaldırıldı.

    Şanlıurfa da kontrolden çıkan araç şarampole devrildi: 1ölü #1

    YARALININ TEDAVİSİ SÜRÜYOR

    Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

    Jandarma ekipleri meydana gelen kazayla ilgili inceleme başlattı.

    Şanlıurfa da kontrolden çıkan araç şarampole devrildi: 1ölü #2


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