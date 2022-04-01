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- Şanlıurfa'da kontrolden çıkan araç şarampole devrildi: 1ölü
Şanlıurfa'da kontrolden çıkan araç şarampole devrildi: 1ölü
Siverek ilçesinde sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybettiği araç, şarampole yuvarlanırken, yolcu konumunda olan kadın hayatını kaybetti.
- İHA
- 01.04.2022 - 14:45
Şanlıurfa’nın Siverek İlçesi Küptepe kırsal mahallesi yakınlarında K. P. kontrolünde olan 63 EH 878 plakalı araç kontrolden çıktı.
Şoförün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç ardından şarampole devrildi.
KAZADA 1 KİŞİ ÖLDÜ
Yaşanan kazada araçta yolcu olarak bulunan Şerife Karadağ olay yerinde yaşamını yitirirken Ayşe Güçlü ise yaralandı.
Olay yerinde yaşamını yitiren Şerife Karadağ ise Siverek Devlet hastanesi morguna kaldırıldı.
YARALININ TEDAVİSİ SÜRÜYOR
Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Jandarma ekipleri meydana gelen kazayla ilgili inceleme başlattı.