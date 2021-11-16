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    Şanlıurfa’da, köprüde mahsur kalan keçinin kurtarılma anları kamerada

    Sahibinden kaçan keçi, drenaj kanalı üzerindeki köprüde mahsur kalınca itfaiye ekipleri harekete geçti. Keçinin kurtarılma anları, kameraya yansıdı.
    • DHA
    • 16.11.2021 - 17:20
    • Güncelleme : 16.11.2021 - 17:25
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    Şanlıurfa’da, köprüde mahsur kalan keçinin kurtarılma anları kamerada

    Şanlıurfa’nın Harran ilçesine bağlı Dilimli Mahallesi’nde sahibinin elinden kaçan keçi, bölgede bulunan drenaj kanalı üzerindeki köprünün alt kısmında mahsur kaldı.

    Keçiyi kendi imkanlarıyla kurtaramayan mahalle sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

    BELİNE İP BAĞLAYIP AŞAĞI İNDİ

    İhbarla bölgeye geçen itfaiye erlerinden birinin beline ip bağlayarak aşağı indi.

    Köprüdeki keçiyi tutan itfaiye eri, güçlükle yukarı çıkardı.

    Şanlıurfa’da, köprüde mahsur kalan keçinin kurtarılma anları kamerada

    SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ

    Mahsur kaldığı yerden kurtarılan keçi, daha sonra sahibine teslim edildi.

    Keçinin kurtarılma anları, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

    Şanlıurfa’da, köprüde mahsur kalan keçinin kurtarılma anları kamerada #1

    Şanlıurfa’da, köprüde mahsur kalan keçinin kurtarılma anları kamerada #2

    Şanlıurfa’da, köprüde mahsur kalan keçinin kurtarılma anları kamerada #3

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