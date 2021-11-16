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- Şanlıurfa’da, köprüde mahsur kalan keçinin kurtarılma anları kamerada
Şanlıurfa’da, köprüde mahsur kalan keçinin kurtarılma anları kamerada
Sahibinden kaçan keçi, drenaj kanalı üzerindeki köprüde mahsur kalınca itfaiye ekipleri harekete geçti. Keçinin kurtarılma anları, kameraya yansıdı.
- DHA
- 16.11.2021 - 17:20
- Güncelleme : 16.11.2021 - 17:25
Şanlıurfa’nın Harran ilçesine bağlı Dilimli Mahallesi’nde sahibinin elinden kaçan keçi, bölgede bulunan drenaj kanalı üzerindeki köprünün alt kısmında mahsur kaldı.
Keçiyi kendi imkanlarıyla kurtaramayan mahalle sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
BELİNE İP BAĞLAYIP AŞAĞI İNDİ
İhbarla bölgeye geçen itfaiye erlerinden birinin beline ip bağlayarak aşağı indi.
Köprüdeki keçiyi tutan itfaiye eri, güçlükle yukarı çıkardı.
Şanlıurfa’da, köprüde mahsur kalan keçinin kurtarılma anları kamerada
SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ
Mahsur kaldığı yerden kurtarılan keçi, daha sonra sahibine teslim edildi.
Keçinin kurtarılma anları, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.