Şanlıurfa'da koruyucu ailenin evlat acısı: Bebekleri ellerinden alındı Çiftin koruyucu aile olarak aldıkları bebeğin öz anne-babası nüfuslarında istemeyince bebekleri ellerinden alındı. Yaşanan olayla ilgili, 'Yetkililerden çocuğun yeniden bize verilmesi için yardım istiyoruz' dedi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

DHA

Şanlıurfa'da anne-baba olmak isteyen çiftin hayalleri suya düştü.

İbrahim Halil Ceylan ve eşi Feride Ceylan çifti, çocukları olmayınca koruyucu aile olmak için 2 yıl önce Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne müracaatta bulundu.

Ceylan çiftine 5 aylık olan Milat Deniz Arca, koruyucu aile olarak teslim edildi.

11 aydır Milat Deniz'e kendi çocukları gibi bakan Ceylan çiftine, 3 ayda kontrole gelen görevliler tarafından olumsuz rapor da verilmedi.

Aldıkları haberle yıkıldı

Son alınan haber ise çifti derinden üzdü.

Yetkililer, dün aileyi arayarak çocuğun kendilerinden alınacağını söyledi.

Öz anne babası bebeği nüfuslarında istemedi

Milat Deniz Arca'nın öz anne ve babası, çocuklarının kendi nüfuslarından düşürülmesini istedi.

Korucu aileye değil evlatlık olarak verilmesi talebinde bulundu.

Bebek koruyucu aileden alındı

Uygulama kapsamında çocuğun alınarak, evlatlık başvurusu yapan farklı bir aileye verileceği belirtilerek Milat Deniz, aileden alındı.

"Çocuk 1 yıldır bizi ailesi olarak biliyor ona çok alıştık"

11 aydır kendi çocukları gibi baktıkları Milat Deniz'in geri alınmasıyla perişan olduklarını belirten İbrahim Halil Ceylan, “Çocuğumuz olmadığı için koruyucu aile başvurusu yapmıştık ve 2 yıl beklemiştik. 2 yılın sonunda geçen yıl bizi arayıp Milat Deniz'i verdiler. Bu çocuk 1 yıldır bizi ailesi olarak biliyor ve ona çok alıştık. Bize biyolojik annesi çocuğu istemediği sürece kimsenin bizden alamayacağı söylenmişti. Çocuğun bizde kalması için bütün şartları taşıyoruz. Yapılan kontrollerde de hiçbir sıkıntı yoktu. Yetkililerden çocuğun yeniden bize verilmesi için yardım istiyoruz." dedi.

"Çocuğumun kolyesini koklayarak duruyorum"

Milat Deniz'in geri alınmasıyla gözyaşı döken Feride Ceylan ise çocuğun kendilerine geri verilmesini isteyerek, "Biz çaresiz kaldık. Çocuğumun elimden alınmasının ardından onun kolyesini koklayarak duruyorum. Bize yardım edin. Bir anneyi evladından ettiler. İyisiyle kötüsüyle ona baktım, evladımı bize geri versinler." diye konuştu.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)