Şanlıurfa'da koyun kırkma makinesini çalıştırdı, akıma kapılıp can verdi
İHA

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Şanlıurfa'nın Birecik ilçesindeki ahırda dehşet yaşandı.

Evlerinin bahçesinde bulunan ahırda yünü kırkan Müslüm Bozkurt (30), koyun kırpma makinesini çalıştırdığı sırada iddiaya göre akımına kapıldı.

Yere yığılan Bozkurt’u gören yakınları, sağlık ekibine haber verdi.

Müdahalelere rağmen kurtarılamadı

İhbarla ahıra gelen sağlık görevlileri, Bozkurt’u ambulansla Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Müslüm Bozkurt, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Cenaze, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.