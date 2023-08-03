Şanlıurfa'da koyun kırkma makinesini çalıştırdı, akıma kapılıp can verdi

İHA
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Şanlıurfa'nın Birecik ilçesindeki ahırda dehşet yaşandı.
Evlerinin bahçesinde bulunan ahırda koyun yünü kırkan Müslüm Bozkurt (30), koyun kırpma makinesini çalıştırdığı sırada iddiaya göre elektrik akımına kapıldı.
Yere yığılan Bozkurt’u gören yakınları, sağlık ekibine haber verdi.
Müdahalelere rağmen kurtarılamadı
İhbarla ahıra gelen sağlık görevlileri, Bozkurt’u ambulansla Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Müslüm Bozkurt, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
Cenaze, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.