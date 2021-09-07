Euro
9.8892
0.54%
Dolar
8.326
0.6%
Altın
484.88
-0.12%
Borsa
1.471
-0.27%
Bitcoin
427.912
0.80%
EXEN Coin
25.27
2.59%
25ºC
İstanbul
Güneşli 25 C

    Şanlıurfa’da koyun otlatan çocuklar sulama kanalına düştü: 1 ölü 1 kayıp

    Sulama kanalına düşen iki çocuktan birinin cesedine ulaşılırken, diğerini arama çalışmaları devam ediyor.
    • İHA
    • 07.09.2021 - 13:54
    • Güncelleme : 07.09.2021 - 13:57
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Şanlıurfa’da koyun otlatan çocuklar sulama kanalına düştü: 1 ölü 1 kayıp

    Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde bulunan arazide, koyun otlatan 8 yaşındaki Enes Kurt ile 9 yaşındaki Taha Demirler bölgeden geçen sulama kanalına düştü.

    Akıntıya kapılan 2 çocuk, kısa süre sonra suya gömülerek gözden kayboldu.

    Yakınların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri, jandarma ve su altı dalgıç polisler sevk edildi.

    ÇOCUKLARDAN BİRİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

    Ekipler tarafından sulama kanalında yapılan aramada, 8 yaşındaki Enes Kurt’un cansız bedenine ulaşıldı.

    Şanlıurfa’da koyun otlatan çocuklar sulama kanalına düştü: 1 ölü 1 kayıp #1

    ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

    Ceset, sudan çıkartılarak morga götürülürken Taha Demirler’in bulunması için çalışmalar devam ediyor.

    Şanlıurfa’da koyun otlatan çocuklar sulama kanalına düştü: 1 ölü 1 kayıp #2

    Şanlıurfa’da koyun otlatan çocuklar sulama kanalına düştü: 1 ölü 1 kayıp #3

    Şanlıurfa’da koyun otlatan çocuklar sulama kanalına düştü: 1 ölü 1 kayıp #4

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir