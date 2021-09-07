Şanlıurfa’da koyun otlatan çocuklar sulama kanalına düştü: 1 ölü 1 kayıp

Sulama kanalına düşen iki çocuktan birinin cesedine ulaşılırken, diğerini arama çalışmaları devam ediyor.

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde bulunan arazide, koyun otlatan 8 yaşındaki Enes Kurt ile 9 yaşındaki Taha Demirler bölgeden geçen sulama kanalına düştü.

Akıntıya kapılan 2 çocuk, kısa süre sonra suya gömülerek gözden kayboldu.

Yakınların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri, jandarma ve su altı dalgıç polisler sevk edildi.

ÇOCUKLARDAN BİRİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Ekipler tarafından sulama kanalında yapılan aramada, 8 yaşındaki Enes Kurt’un cansız bedenine ulaşıldı.





ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Ceset, sudan çıkartılarak morga götürülürken Taha Demirler’in bulunması için çalışmalar devam ediyor.



