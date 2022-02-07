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    Şanlıurfa’da, koyunu aracın arkasına bağlayıp sürüklediler

    Bir koyunun hafif ticari aracın arkasında iple bağlanarak sürüklenip götürüldüğü anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
    • DHA
    • 07.02.2022 - 14:26
    • Güncelleme : 07.02.2022 - 15:22
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    Şanlıurfa’da, koyunu aracın arkasına bağlayıp sürüklediler

    Şanlıurfa’da, Siverek-Viranşehir kara yolunda, arka camında İl Sağlık Müdürlüğü yazısı bulunan hafif ticari aracın arkasına iple bağlanan koyunun, sürüklenerek götürüldüğü görüldü.

    Yolda seyir halinde olan sürücüler, o anları cep telefonu kamerası ile görüntüledi.

    KONU HAKKINDA İNCELEME BAŞLATILDI

    Sosyal medyada da paylaşılan görüntüler, büyük tepki topladı.

    İl Sağlık Müdürlüğü, konuyla ilgili inceleme başlatıldığını duyurdu.

    Şanlıurfa’da, koyunu aracın arkasına bağlayıp sürüklediler VİDEO

    Şanlıurfa’da, koyunu aracın arkasına bağlayıp sürüklediler #1

    Şanlıurfa’da, koyunu aracın arkasına bağlayıp sürüklediler #2


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