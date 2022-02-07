Bir koyunun hafif ticari aracın arkasında iple bağlanarak sürüklenip götürüldüğü anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Şanlıurfa’da, Siverek-Viranşehir kara yolunda, arka camında İl Sağlık Müdürlüğü yazısı bulunan hafif ticari aracın arkasına iple bağlanan koyunun, sürüklenerek götürüldüğü görüldü.

Yolda seyir halinde olan sürücüler, o anları cep telefonu kamerası ile görüntüledi.

KONU HAKKINDA İNCELEME BAŞLATILDI

Sosyal medyada da paylaşılan görüntüler, büyük tepki topladı.

İl Sağlık Müdürlüğü, konuyla ilgili inceleme başlatıldığını duyurdu.

Şanlıurfa’da, koyunu aracın arkasına bağlayıp sürüklediler VİDEO

