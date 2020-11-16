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    Şanlıurfa'da küçük çocuğu öldüresiye döven cani

    Şanlıurfa'da küçük çocuğu öldüresiye döven cani

    Mahmut A., iş yerine gelerek, sürekli su içmesine sinirlendiği çocuğu tekme tokat dövdükten sonra kaldırıp, yere çarptı. Sokak ortasında uygulanan şiddet kameralara yansıdı.
    • İHA
    • 16.11.2020 - 18:22
    • Güncelleme : 16.11.2020 - 18:56
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    Şanlıurfa’da vicdanları sızlatan bir olay yaşandı.

    Haleplibahçe Mahallesi'nde sokaklarda sürücülerden ve dükkan sahiplerinden harçlık isteyen çocuk, su içmek için sürekli Mahmut A.'nın iş yerine girip, çıktı.

    KÜÇÜK ÇOCUĞU ÖLDÜRESİYE DÖVDÜ

    Bu duruma sinirlenen Mahmut A., sokak ortasında çocuğu tekme tokat dövdü.

    İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülere göre, Mahmut A., dövdüğü çocuğu daha sonra kaldırıp, yere çarptı.

    AİLESİ ŞİKAYETÇİ OLMADI

    İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, Mahmut A.'yı gözaltına aldı.

    Emniyette ifadesi alınan Mahmut A., adliyeye sevk edilirken, çocuğun ailesinin şikayetçi olmadığı öğrenildi.

    Şanlıurfa'da küçük çocuğu öldüresiye döven cani VİDEO

    Şanlıurfa da küçük çocuğu öldüresiye döven cani #1

    Şanlıurfa da küçük çocuğu öldüresiye döven cani #2

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