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    Şanlıurfa'da küçük çocuğu taciz etmeye kalktı, tekme tokat dayak yedi

    Şanlıurfa'da sokakta kız çocuğuna tacizde bulunduğu öne sürülen şüpheliyi, mahalleli linç etmeye kalkıştı.
    • 31.08.2022 - 12:48
    • Güncelleme : 31.08.2022 - 12:56
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    Şanlıurfa'da küçük çocuğu taciz etmeye kalktı, tekme tokat dayak yedi

    Şanlıurfa'da dün gece Süleymaniye Mahallesi’nde sokakta oynayan 11 yaşındaki kız çocuğunu 5 lira verip kandırarak tacizde bulunmaya çalıştığı öne sürülen şüpheli, çocuğun bağırması üzerine mahalleli tarafından fark edildi.

    Mahalleli, kaçmaya kalkan şüpheliyi yakalayıp tekme tokat dövdü.

    Mahalleli tekme tokat dövdü

    İhbarla gelen polis ekipleri, şüpheliyi kalabalığın arasından kurtarılıp gözaltına alındı.

    Olayın ardından çocuk ve ailesi, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

    O anlar böyle kaydedildi

    İHA'nın aktardığına göre taciz şüphelisinin dövüldüğü anlar ise çevredeki bazı kişiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

    Şanlıurfa da küçük çocuğu taciz etmeye kalktı, tekme tokat dayak yedi #1

    Şanlıurfa da küçük çocuğu taciz etmeye kalktı, tekme tokat dayak yedi #2

    Şanlıurfa da küçük çocuğu taciz etmeye kalktı, tekme tokat dayak yedi #3

    Şanlıurfa da küçük çocuğu taciz etmeye kalktı, tekme tokat dayak yedi #4


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