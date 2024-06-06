Şanlıurfa'da kuduz köpeğin ısırdığı şahıs karantinaya alındı Kuduz köpeğin ısırdığı Mustafa Şahin karantinaya alınırken, başıboş dolaşan köpekleri barınağa götürmek üzere toplamaya başladı.

DHA

Şanlıurfa'nın Batıkent Mahallesi'nde yaşayan Mustafa Şahin, sabah saatlerinde işe gitmek için evden çıktı.

Şahin, bu sırada başıboş köpeklerinin saldırısına uğradı ve yaralandı.

Kol ve bacağından ısırılan Şahin, mahalle sakinleri tarafından kurtarıldı.

Kuduz olduğu ortaya çıktı

Şahin hastaneye kaldırılırken, belediye ekiplerinin yakaladığı köpek aynı gün öldü. Köpekten numune alınarak Adana Veteriner Kontrol Müdürlüğü'ne gönderildi. Köpeğin kuduz olduğu ortaya çıktı.

Karantinaya alındı

Bunun üzerine Şahin, Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde karantinaya alındı. Belediye ekipleri ise Batıkent Mahallesi'nde başıboş dolaşan köpekleri barınağa götürmek üzere toplamaya başladı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)