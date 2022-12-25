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    Şanlıurfa'da kuzenlerin arazi kavgası: 1 ölü

    Şanlıurfa'da amca çocukları arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı.
    • 25.12.2022 - 17:32
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    Şanlıurfa'da kuzenlerin arazi kavgası: 1 ölü

    Öğle saatlerinde Şanlıurfa'nın Hacı Bayram Mahallesi'nde meydana gelen olayda, arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olan amca çocukların arasında başlayan tartışma büyüyerek tabancaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

    Kavgada, kim tarafından ateşlendiği belirlenemeyen tabancadan çıkan mermilerle 4 kişi yaralandı.

    Silah seslerini duyanlar polise ve sağlık ekiplerine bildirdi.

    İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yerde yaralanan Mahmut Güleli, Aziz Güleli, Ayşe Güleli ve Mehmet Güleli'yi ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırdı.

    1 kişi hayatını kaybetti, 3 kiş yaralandı

    Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Mahmut Güleli doktorların tüm çabasına rağmen, hayatını kaybetti. Tedavileri devam eden 3 yaralanın sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

    DHA'nın haberine göre, olayın ardından polis ekipleri, kavgaya karışanları yakalamak için çalışma başlattı.

    Şanlıurfa da kuzenlerin arazi kavgası: 1 ölü #1

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