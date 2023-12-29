Şanlıurfa’da liselilerin meydan kavgası... İki grup birbirine girdi Aralarında kız öğrencilerin de bulunduğu iki liseli grubun tekmeli-tokatlı kavgası cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

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DHA

Son dönemde liselilerin kavgaları çok sık gündeme gelmeye başladı.

Gençlerin bu şiddet sarmalındaki yeni olay Şanlıurfa'da yaşandı.

Bamyasuyu Mahallesi'nde bir iş merkezinin önünde dün akşam saatlerinde iddiaya göre, okuldan çıkan iki öğrenci grubu arasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kız-erkek tekme-tokat birbirine girdiler

Tartışmanın büyümesiyle aralarında kızların da bulunduğu 20'ye yakın lise öğrencisi, tekme- tokatla birbiriyle kavga etti.

Cep telefonu kamerasına da yansıyan kavga, vatandaşların araya girmesiyle son buldu.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)