DHA
Son dönemde liselilerin kavgaları çok sık gündeme gelmeye başladı.
Gençlerin bu şiddet sarmalındaki yeni olay Şanlıurfa'da yaşandı.
Bamyasuyu Mahallesi'nde bir iş merkezinin önünde dün akşam saatlerinde iddiaya göre, okuldan çıkan iki öğrenci grubu arasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Kız-erkek tekme-tokat birbirine girdiler
Tartışmanın büyümesiyle aralarında kızların da bulunduğu 20'ye yakın lise öğrencisi, tekme- tokatla birbiriyle kavga etti.
Cep telefonu kamerasına da yansıyan kavga, vatandaşların araya girmesiyle son buldu.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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